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В большей части Таганрога электроснабжение восстановлено

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16 июля из-за сбоя генерирующего оборудования на Ростовской АЭС в Ростовской области введен график веерного ограничения электроэнергии. Отключения коснулись и Таганрога.

Город

«В большей части города электроснабжение восстановлено. Но есть некоторые районы, где ещё ведутся работы: переулки от Центрального рынка до Кислородной площади, ул. Александровская, район Дома Быта (ул. Штыба, ул. Гончарова, ул. Девичья), ул. Петровская/пер. Гоголевский, ул. Сызранова, ул. Пархоменко, ул. Вишневая, ул. С.Шило», — сообщил глава администрации Таганрога Андрей Фатеев.

По адресам работают аварийные бригады энергетиков. Восстановить энергоснабжение потребителей планируется в ближайшее время.

Фото: «Россети Юг» (из архива)

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Андрей Фатеев нет света электроэнергия энергоснабжение
Таганрогская правда
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