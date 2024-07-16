В большей части Таганрога электроснабжение восстановлено

16 июля из-за сбоя генерирующего оборудования на Ростовской АЭС в Ростовской области введен график веерного ограничения электроэнергии. Отключения коснулись и Таганрога.

«В большей части города электроснабжение восстановлено. Но есть некоторые районы, где ещё ведутся работы: переулки от Центрального рынка до Кислородной площади, ул. Александровская, район Дома Быта (ул. Штыба, ул. Гончарова, ул. Девичья), ул. Петровская/пер. Гоголевский, ул. Сызранова, ул. Пархоменко, ул. Вишневая, ул. С.Шило», — сообщил глава администрации Таганрога Андрей Фатеев.

По адресам работают аварийные бригады энергетиков. Восстановить энергоснабжение потребителей планируется в ближайшее время.

Фото: «Россети Юг» (из архива)