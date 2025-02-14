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В больнице Ростовской области хирурга задержали за взятку

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В Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении хирурга, который обвиняется в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСБ.

Новости Ростовской области

Установлено, что врач-хирург «Центральной районной больницы» Константиновского района договорился с местным жителем и пообещал ему подготовить необходимую медицинскую документацию для прохождения медико-социальной экспертизы, которая требовалась для получения инвалидности. За это хирург запросил 50 тысяч рублей и был задержан с поличным во время получения части обещанной суммы.

«На основании материалов УФСБ России по Ростовской области региональным СУ СК России в отношении сотрудника больницы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ», — пишет источник.

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Фото rostov.sledcom.ru  

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Таганрогская правда
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