В больницах Таганрога обновляется медицинское оборудование

Оборудование экстра-класса установлено в новой рентгенангиографической операционной сосудистого центра БСМП Таганрога. Новое оборудование в 2024 году появилось и в Детской городской больнице.

Ангиографическая рентгеноскопическая система с принадлежностями Optima IGS 330 производства российской компании GE Healthcare предназначена для диагностических и лечебных вмешательств. Медоборудование стоимостью в 71,5 млн рублей приобретено в рамках госпрограммы Ростовской области «Развитие здравоохранения».

«Надеемся, что пуск нового оборудования в рабочий операционный график позволит еще больше повысить доступность современной высокотехнологичной помощи для жителей Таганрога и Ростовской области», — отмечают в медучреждении.

Напомним, в начале декабря в главной городской больнице Таганрога ввели в эксплуатацию первый в ЮФО хирургический комплекс для лечения окклюзий (закупорки) коронарных артерий ROTAPRO 2 производства США. Его уникальность заключается в возможности восстановления кровообращения сердца в случаях, ранее считавшихся бесперспективными.

Современное оборудование появилось и детской городской больнице Таганрога. В отделении эндоскопии теперь есть новейший видеоэндоскопический комплекс, содержащий четыре гастроскопа и колоноскопа. Модель с большим экраном и картинка высокого качества позволяют определить заболевание и поставить точный диагноз. Аппарат необходим при диагностике предраковых и онкозаболеваний у детей и взрослых. Также отделение медицинской реабилитации ДГБ получило дорогостоящие современные медицинские массажные кресла.

Обновление материально-технической базы лечебных учреждений идёт по всей Ростовской области. До конца года планируется поставить почти 7000 единиц на сумму более 8,7 млрд рублей. Об этом ранее сообщал donland.ru.

«В прошлом году поставлено 3816 единиц оборудования, в нынешнем планируется поставка 6990 единиц. Работа в этом направлении будет продолжена и в следующем году, — отметил министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев.

Минздрав Ростовской области проводит ежемесячный мониторинг эффективности использования тяжёлого медицинского оборудования. Только за последние два года выполнена передача 261 единицы медицинского оборудования между подведомственными государственными учреждениями.

В настоящее время из простоя выведены видеогастроскоп в Ростовской областной клинической больнице, универсальная рентгенологическая система в Каменском районе, рентгенографический аппарат в Новошахтинске. Также введен в эксплуатацию ангиографический комплекс в Белой Калитве.

Фото: БСМП Таганрога