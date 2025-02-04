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В больницах и соцучреждениях Ростовской области введен карантин по гриппу и ОРВИ

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Речь идет о заведениях круглосуточного пребывания.

#Здоровье

В Ростовской области со вторника, 4 февраля, и до особого распоряжения в медицинских и социальных учреждениях круглосуточного пребывания вводится карантин по гриппу и ОРВИ.

Соответствующее постановление сегодня подписал главный санитарный врач по региону Евгений Ковалев. Он отметил сохраняющуюся с начала 2025 года тенденцию к росту заболеваемости во всех возрастных группах с «максимальным темпом прироста среди детей». Также в документе говорится, что в Ростовской области отмечены случаи лабораторно подтвержденного гриппа.

Карантин предполагает ограничительные мероприятия в больницах и соцучреждениях круглосуточного типа, такие как запрет доступа посетителей в эти организации, за исключением тех, кто ухаживает за тяжелыми больными. При этом, находясь в больнице, они должны будут соблюдать масочный режим. Также масочный режим вводится в стационарных и амбулаторных медицинских и социальных учреждениях всех форм собственности.

Минздраву Ростовской области предписано подготовиться к возможному перепрофилированию медучреждений для обеспечения госпитализации больных гриппом и ОРВИ.

Учебный процесс в школах предписано приостанавливать или переводить на дистанционную форму минимум на 7 дней, если в классе отсутствует по причине болезни более 20% учеников.

Противовирусные меры должны коснуться и транспортные предприятия области. Роспотребнадзором рекомендовано усилить дезинфекцию общественного транспорта и объектов инфраструктуры.

Фото: Изображение от freepik

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грипп и ОРВИ новости Ростовская область
Таганрогская правда
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