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В ближайшие дни в Ростовской области может пропадать телерадиосигнал

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В Ростовской области на предстоящей неделе возможны кратковременные отключения телерадиосигнала. Об этом предупреждает Российская телевизионная и радиовещательная сеть.

Новости Ростовской области

С 19 по 25 февраля кратковременные перерывы трансляции передающими станциями возможны на РТРС-1, РТРС-2, Маяк, Радио России, Вести FM.

Причиной тому станет солнечная интерференция — явление, когда Солнце встает в одну линию со спутниками связи и наземными передающими станциями. В этом положении электромагнитные волны Солнца перебивают сигналы со спутника, что приводит к помехам на экранах телевизоров. Как сообщает РТРС, каналы могут пропадать из эфира в среднем на пять минут.

Цифровые технологии трансляции сделали воздействие интерференции практически незаметным для телезрителей. Однако, телевизоры или приставки с устаревшим программным обеспечением могут накапливать ошибки. Это приводит к замерзанию, рассыпанию или полному пропаданию «картинки». В таких случаях рекомендуется перезагрузить телевизор или приставку (выключить и через минуту включить). Если это не помогло, нужно запустить в меню автопоиск каналов. Это позволит восстановить прием.

Изображение от Freepik

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#новости #Ростовская область #связь
Таганрогская правда
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