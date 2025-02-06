В библиотеке Таганрога свой «Час науки» провела Екатерина Севастьянова

В Чеховской библиотеке Таганрога с лекцией, посвященной промышленному дизайну, выступила преподаватель Южного федерального университета Екатерина Юрьевна Севастьянова. Слушателям её представила гостеприимная хозяйка — заведующая отделом «Центр культурных программ» библиотеки имени А.П. Чехова Оксана Геннадьевна Сербина.

Лекция состоялась в преддверии Дня российской науки, который отмечается 8 февраля: дата приурочена к образованию Российской академии наук отцом-основателем Таганрога Петром Первым 8 февраля (28 января — по старому стилю) 1724 года.

«Час науки» — совместный проект Южного федерального университета и Центральной городской публичной библиотеки имени А. П. Чехова. Это — цикл научно-популярных лекций для школьников и молодежи, которые в доступной и увлекательной форме читают ученые ЮФУ.

Екатерина Севастьянова – молодой преподаватель Инженерной школы Института радиотехнических систем и управления (ИРТСУ) ЮФУ, художник, дизайнер. На ее лекции «Промышленный дизайн: от футбольного мяча до космических аппаратов» присутствовали старшеклассники таганрогских школ №№ 6, 9 и 27, лицеев №№ 28 и 33, ученики Мариинской гимназии и ребята из села Николаевка. В конференц-зале кресел для всех пришедших не хватило, пришлось по библиотеке собирать стулья.

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Промышленный дизайн – область человеческой деятельности, находящаяся на стыке различных наук, включая психологию, технологий, а также искусства. А лектором оказалась молодая, умная, разносторонне образованная и развитая, увлеченная своим делом таганроженка. Неудивительно, что первые полчаса присутствующие с интересом слушали её рассказ, а затем шел активный обмен вопросами и ответами. К слову, два своих вопроса лектору задал и победитель конкурса «Учитель года Таганрога – 2023», преподаватель физики школы № 27 Дмитрий Критский. Вопросы задавались бы и дальше, но «Час науки», как и любой час, продолжается всего-то 60 минут…

Ранее мы рассказали, что жители Дона могут стать участниками всероссийского научного диктанта.

Владимир Прозоровский, фото автора