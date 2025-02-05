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Жители Дона могут стать участниками всероссийского научного диктанта

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Принять участие в первом всероссийском научном диктанте «Наука во имя Победы» могут жители Ростовской области. В режиме офлайн его проведут 8 февраля в Шуваловском корпусе МГУ в Москве. А для всех остальных регионов тест разместят в интернете. 

Новости Ростовской области

Диктант будет посвящен вкладу ученых в сотворение Великой Победы. Именно в этом году Россия отмечает 80-летие важной даты. Тест состоит из 25 вопросов, об открытиях и достижениях советских исследователей в годы Великой Отечественной войны. Разработкой заданий занимались историки науки Центра истории российской науки и научно-технологического развития Российского государственного гуманитарного университета.

Для тех, кто будет писать диктант онлайн, необходима регистрация на сайте диктант.наука.рф. Оценка ответов будет проводится автоматически, а результат придет на указанную при регистрации почту.

Добавим, диктант «Наука во имя Победы» призван привлечь внимание студентов, школьников и широкой общественности к 80-летию Победы, продемонстрировать значение науки и ученых, а также показать роль Великой Отечественной войны в научно-технологическом прорыве советской науки.

Изображение от nensuria на Freepik

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Наука во имя Победы научный диктант новости Ростовская область
Таганрогская правда
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