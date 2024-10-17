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В библиотеке Таганрога работает выставка художника Владимира Черноусова

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В малом выставочном зале Чеховской библиотеки Таганрога  экспонируется персональная выставка таганрогского художника, реставратора и педагога Владимира Анатольевича Черноусова, приуроченная к его 75-летию. Работы кисти мастера есть в собрании Таганрогского художественного музея и в частных коллекциях в России, Индии и Швеции.

Культура

Поздравляя коллегу с юбилеем и с выставкой, таганрогская художница Татьяна Балкунова отметила очень удачное размещение работ, с которыми благодаря камерной обстановке можно остаться тет-а-тет, долго всматриваться, трепетно общаться.

Председатель Таганрогского отделения Союза художников России Александр Щенников, приветствуя на открытии выставки собрата по художественному цеху, поведал присутствующим о том, что Владимир Анатольевич – его первый учитель по художественной школе, куда Саша Щенников поступил в 12 лет.

Своего учителя поздравила и молодая таганрогская художница Анастасия Дроздова, изображенная на одной из представленных работ.

Картины Владимира Черноусова находятся в собрании Таганрогского художественного музея и в частных коллекциях в России, Индии и Швеции. Но в свои 75 художник не почивает на лаврах, напротив – плодотворно творит, он полон энтузиазма, интереса и любви к жизни, новых идей.

Экспозиция свидетельствует о том, что автору интересны как история, мифы и легенды Древней Руси, так и современники. Учитывая, что его юбилейная выставка проходит в библиотеке, Владимир Анатольевич представил на ней свои работы, непосредственно связанные с литературой: тут – и Саша Пушкин, слушающий Арину Родионовну, и Есенин в ореоле из осенних желтых листьев, и Дон Кихот…

Наряду с картинами и рисунками свое место на стенах выставочного зала нашли произведения декоративно-прикладного искусства. Вот, например, — Леший, появившийся на свет в руках мастера из пенька, заполучивший себе бороду из мочальной кисти, какими раньше белили стены. По словам творца, с этим своим творением ему пришлось повоевать…

Владимир Черноусов не просто отображает мир, который видит вокруг себя, но при этом и фантазирует, и философствует, а главное – светится, словно ребенок. К этому свету тянутся и окружающие, вдохновляются от него, заряжаются положительной энергией, чтобы поделиться ею и с другими: это явили на открытии выставки таганрогские артисты, подарившие юбиляру и его гостям свои песни.

Ранее мы рассказали, что хор русской песни выступит в музее Таганрога.

Владимир Прозоровский, фото автора  

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Владимир Черноусов выставка новости Таганрог Чеховская библиотека
Таганрогская правда
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