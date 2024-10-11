Хор русской песни выступит в музее Таганрога

Напоминаем, что 19 октября в Таганрогском художественном музее состоится большой праздник «Калейдоскоп народного творчества».

Одним из ярких событий праздника станет концерт «Лейся, песня!» хора русской песни ГДК под управлением Заслуженного работника культуры РФ Виктора Богатова. Начало в 17 часов.

«Вы услышите прекрасные душевные песни, окунетесь в настоящий чистый родник русской души. Приходите, проводите этот день вместе с нами, в окружении прекрасного искусства!», — приглашает ТХМ.

Фото Городского дома культуры Таганрога