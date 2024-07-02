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В библиотеке Таганрога пенсионеров обучают компьютерной грамотности

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В Таганроге социальный проект «В ногу со временем» реализуется в отделе «Электронный зал» Центральной городской публичной библиотеке имени А.П. Чехова. Там пожилых людей бесплатно учат работать с компьютером.

#Образование

Компьютерная грамотность для пенсионера не роскошь, а способ придать жизни новый смысл, расширить круг общения, повысить уровень качества жизни. Социальный проект реализуется в библиотеке с 2011 года. Он позволяет пожилым людям и людям с ограниченными возможностями здоровья обучаться компьютерной грамотности бесплатно. За это время обучение прошли более 450 человек.

За тринадцать занятий на курсах можно освоить минимум знаний, необходимых домашнему пользователю, чтобы свободно обращаться с компьютером: набирать и форматировать тексты, искать информацию в сети Интернет, пользоваться флешкой, просматривать видеофайлы, отправлять и принимать электронные письма, познакомится с электронными ресурсами библиотеки, с интернет-порталом «Госуслуги».

Программа рассчитана на 13 полуторачасовых занятий, которые проводятся один раз в неделю. Теоретические занятия закрепляются практическими.

Помимо занятий для слушателей проводятся экскурсии, тематические часы, викторины и другие мероприятия. Записаться на компьютерные курсы можно, посетив Чеховскую библиотеку или позвонив в отдел «Электронный зал» по телефону: 8 (8634) 340-332.

Ранее мы рассказали, что таганрогская пенсионерка победила в чемпионате по компьютерному многоборью.

Фото предоставлено Чеховской библиотекой

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Таганрогская правда
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