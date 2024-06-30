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Таганрогская пенсионерка победила в чемпионате по компьютерному многоборью

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Жительница Таганрога Карина Покотило стала абсолютной победительницей в личном первенстве среди женщин  XIV Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров, сообщает портал городской администрации.

#Таганрожцы

Финальный этап чемпионата прошел 27 июня в Москве в дистанционном формате. Таганроженка показала отличные результаты в номинации «Работа на смартфоне».

В этом году во время чемпионата в онлайн-пространстве встретились представители из 76 субъектов РФ и 9 стран мира. За звание сильнейших знатоков IT-технологий боролись 329 участников.

Ранее мы рассказали, что таганрожцы победили в областном первенстве по судомодельному спорту.

Фото tagancity.ru

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Таганрогская правда
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