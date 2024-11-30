В библиотеке Таганрога пели артисты из Новочеркасска

В Чеховской библиотеке Таганрога прошел концерт Заслуженного деятеля Всероссийского музыкального общества, лауреата всероссийских и международных конкурсов, музыканта, педагога, композитора и поэта Игоря Помазкина.

Игорь Геннадьевич Помазкин – выпускник музыкального факультета Таганрогского пединститута, ныне – директор Детской школы искусств микрорайона Молодёжный города Новочеркасска. Он – поэт и композитор, пишущий детские песни.

Наряду с Игорем Геннадьевичем в Центральную городскую публичную библиотеку имени А.П. Чехова на этот концерт приехали его ученица, а ныне коллега, заведующая вокально-хоровым отделением Детской музыкальной школы им. П.И. Чайковского города Новочеркасска Елена Шкуратова. А также множество юных новочеркасских певцов, родители маленьких артистов, преподаватель Детской школы искусств села Покровское Ольга Тома и другие.

Песни, написанные Игорем Помазкиным, в этот вечер исполнялись юными и взрослыми солистами-вокалистами, ансамблями, хоровыми коллективами. Сам Игорь Геннадьевич и вел концерт, и пел, и играл на различных музыкальных инструментах, и дирижировал хором.

Инициатором музыкального вечера стала Нонна Филипповна Помазкина – доцент, известный в нашем городе, в нашей стране и даже за рубежом хормейстер, автор уникальных книг «Учителя музыки Таганрога» и «Пусть вечно длится музыки урок», руководитель «Хора трех поколений» Таганрогского института имени А.П. Чехова, создатель и бессменный художественный руководитель клуба «Музыкант-педагог», которому уже более 35 лет. Нонна Филипповна объявила, что творческий вечер Игоря Помазкина является премьерой нового клубного проекта «Творческие встречи с выпускниками нашего института».

В концерте, наряду с приезжими артистами, принял участие и хоровой коллектив «Радуга» Дворца детского творчества Таганрога. Руководитель хора Ольга Станиславовна Медик отметила, что один из многих талантов Игоря Геннадьевича Помазкина – умение почувствовать ребенка, его душу, поэтому его песни так созвучны детям, с такой радостью исполняются ими. К слову, сама Ольга Станиславовна – тоже выпускница музыкального факультета Таганрогского пединститута, а на концерте присутствовала её институтский педагог Валентина Артемьевна Никитина.

Главный герой состоявшегося праздника рассказал, что в детстве даже не представлял себе, что станет музыкантом, педагогом и композитором. Но, как в свое время и его тетя (Игорь Геннадьевич – племянник Нонны Филипповны), приехал с Урала в Таганрог, в местный пединститут. И музыка с педагогикой стали и его судьбой. К слову, наверное, именно поэтому и тетя, и племянник, отметившие в этом году свои юбилеи (ей – 80, ему – 60), остаются вечно молодыми.

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Владимир Прозоровский, фото автора