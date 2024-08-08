В библиотеке Таганрога открылась художественная выставка

В Таганроге художественная выставка Ростовского регионального отделения Творческого союза художников России открылась в концертно-выставочном зале Чеховской библиотеки.

Выставка приурочена к 25-летию организации. На ней представлены живопись: пейзажи, натюрморты, портреты, жанровые картины. А также графика, цифровая фотография, художественная кукла, прикладное искусство.

Работы донских художников отражают достижения и победы России за последние 25 лет. На открытии юбилейного проекта «25» главную идею выставки представил председатель Ростовского регионального отделения ТСХР Юрий Шевченко. Он отметил, что на ней можно увидеть около 100 художественных работ. И наш город, уже пятый, где представлено искусство донских художников. Выставка побывала в Санкт-Петербурге, Волгодонске, Каменоломнях и Азове. А теперь весь август будет радовать таганрожцев и гостей нашего города.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге отремонтировали фасад старинного дома со столетней историей.

Фото ВК библиотеки имени А.П. Чехова