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В Таганроге отремонтировали фасад старинного дома со столетней историей

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В Таганроге завершен ремонт фасада c признаками памятника архитектуры, расположенного в центральной части города дома — по переулку Украинскому, 7.

Город

Этот двухэтажный МКД смело можно отнести к домам-долгожителям, составляющим историческую застройку Таганрога. В прошлом году старинный особняк отметил вековой юбилей, а фасад содержит признаки памятника архитектуры.

«И хотя каких-либо интересных фактов из биографии города с этим домом не связано, летом 2024 года на него обратил внимание почти каждый прохожий: настолько разительно особняк преобразился в ходе капитального ремонта фасада», — сообщает на своих информационных ресурсах НКО «Фонд капитального ремонта Ростовской области».

Подрядчиком выступило ООО «Триумф». Были выполнены следующие виды работ: ремонт существующей штукатурки, покрытие декоративной штукатуркой и окраска фасада в выбранный жителями цвет, оштукатуривание горизонтальной тяги и карниза. Также подрядчики отремонтировали  откосы и декоративные элементы на окнах, привели в порядок входную группу и цоколь. На фасаде сделана отмостка.

Помимо фасада был полностью отремонтирован подвал дома.

«Результаты капитального ремонта оценены выездной комиссией с участием представителей строительного и технического контроля, администрации Таганрога, специалистов подрядной организации и, конечно, жителей МКД. Дом ежедневно продолжает радовать своих жильцов и гостей города обновленным фасадом», — уточняется в сообщении.

Напомним, в Ростовской области за 2023 год отремонтировали 60 домов со статусом объекта культурного наследия.

Фото: страница в соцсети НКО «Фонд капитального ремонта Ростовской области».

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Таганрогская правда
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