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В библиотеке Таганрога наградили победителей конкурса «Осенний вернисаж»

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В конференц-зале Чеховской библиотеки Таганрога прошла церемония награждения победителей и призёров городского конкурса поделок из природного и бросового материала «Осенний вернисаж».

Город

Организаторами мероприятия выступили городское управление образования, Станция юных натуралистов и «Центр естествознания и медицины». Участвовали в конкурсе дети от 5 до 15 лет: учащиеся школ, учреждений дополнительного образования и воспитанники детского сада. Они предоставили на суд жюри 305 замечательных работ.

Все поделки были изготовлены с душой. Они поражали своей неповторимостью и яркостью, разнообразием материала. Участники конкурса проявили творчество, фантазию и мастерство.

Дипломы и грамоту победителям и призерам вручили  председатель местного отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движения первых» Анна Скубриева и заместитель директора Станции юных натуралистов Светлана Емельяненко.

Ранее мы рассказали, что «Осенние сезоны в Таганроге» представили художники группы «Лунный кот».

Фото ВК Библиотека им. Чехова

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Таганрогская правда
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