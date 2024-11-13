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«Осенние сезоны в Таганроге» представили художники группы «Лунный кот»

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В концертно-выставочном зале Чеховской библиотеки (ул. Петровская, 96) открылась ежегодная, традиционная для этой поры выставки «Осенние сезоны в Таганроге» творческой группы художников «Лунный кот».

Культура

Её участниками стали сорок художников нашего региона. В экспозиции представлены живопись, графика, скульптура, авторская кукла, декоративно-прикладное искусство.

Открытие выставки провела заведущая отделом «Центр культурных программ» ЦГПБ имени А.П. Чехова Оксана Сербина. Наряду с художниками и искусствоведами выступали таганрогские артисты – фольклорный ансамбль «Коляда» детской музыкальной школы им. А.Г. Абузарова, солист-вокалист, студент РГК им. С.В. Рахманинова Артем Абакумов и пианист, преподаватель Таганрогского музыкального колледжа Михаил Кузовлев.

Создатель арт-группы «Лунный кот», идейный вдохновитель выставок «Осенние сезоны в Таганроге», председатель Ростовского регионального отделения Творческого Союза Художников России Юрий Шевченко в своем приветственном слове отметил, что художники Донского края объединились в несколько групп. Но «Лунный кот» отличается и долголетием (ему – второй десяток лет), и наибольшей численностью, причем к мэтрам ежегодно присоединяются новые интересные молодые художники. Выставки «Лунного кота» проходят в Ростове-на-Дону, Азове, Новочеркасске. Но только в нашем городе каждый вернисаж становится праздником встречи разных искусств, что подтверждает, что именно Таганрог – культурная столица Ростовской области.

Искусствовед-эксперт Министерства культуры Российской Федерации, почетный член Российской академии художеств Ирина Гуржиева к своему выступлению присовокупила подарок – офорт работы её тезки, таганрогской художницы Ирины Одеговой, изображающий историческое здание нашей Чеховской библиотеки, где и проводится выставка. Изображение Ирина Павловна Гуржиева обрамила стихами собственного сочинения, посвященными дружбе Чехова и Шехтеля. Напомним: проект здания городской библиотеки и городского музея (они когда-то находились под одной крышей) архитектор, академик Федор Осипович Шехтель передал в дар нашему городу в память о своей дружбе с нашим великим земляком Антоном Павловичем Чеховым.

Выставка продолжит работу до 28 ноября.

Ранее мы рассказали, что международный фестиваль «Мир джаза» стартует 15 ноября концертом в Таганроге.

Владимир Прозоровский, фото автора

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Таганрогская правда
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