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Более 30 мероприятий: 29 января Таганрог отметит 165-летие А.П. Чехова

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Праздничные мероприятия начнутся с традиционной церемонии возложения цветов к памятнику А.П. Чехова на Красной площади.

#Дата

В день рождения великого земляка на его родине пройдет свыше 30 различных мероприятий — выставок, экскурсий, литературных программ, квестов, викторин, акций.

Так, в школах Таганрога проведут чеховские уроки. В библиотеке в онлайн режиме будет транслироваться Международная акция «Мир читает Чехова», состоятся Всероссийская акция «Читаем Чехова вместе», открытие выставки «А.П. Чехов на театральной сцене» и другие программы. В филиалах Чеховки организуют библиокафе, дни информации, познавательные часы.

Тематические литературно-музыкальные композиции предлагают посетителям чеховские музеи — Домик Чехова, Лавка Чеховых, Литературный музей А.П. Чехова.

Завершит юбилейный день спектакль «Человек в футляре» в драматическом театре им. А.П. Чехова, где зрителей по окончании угостят любимым лакомством писателя — именинным пирогом с курагой.

Мероприятия Чеховской декады, которая стартовала в Таганроге 20 января и носит название «Родному городу — и миру», продолжатся также 30 и 31 января.

Фото Сергея Плишенко из архива

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Таганрогская правда
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