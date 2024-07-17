В Белой Калитве 6-летний мальчик выпал из окна с высоты 4-го этажа

С травмами ребенок доставлен в медицинское учреждение. Следователи начали проверку случившегося.

Инцидент произошел 16 июля. В Белокалитвинский следственный отдел поступило сообщение о том, что в больницу с травмами, характерными для падения с высоты, доставлен 6-летний мальчик. В настоящее время ему оказывается необходимая медицинская помощь.

По предварительным данным, ребенок облокотился на москитную сетку в квартире, расположенной на 4-м этаже многоквартирного жилого дома, и выпал из окна.

«По данному факту проводится процессуальная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение», — сообщает Следком по Ростовской области.

Как показывает следственная практика, травмы, получаемые детьми в результате падения с высоты, зачастую не совместимы с жизнью, а причиной смерти несовершеннолетних является родительская беспечность.

«По каждому факту смерти ребенка следователи проводят процессуальные проверки, возбуждают уголовные дела, в ходе которых принимают меры к тщательному исследованию обстоятельств случившегося, выявлению ненадлежащего исполнения своих обязанностей родителями, ставшего причиной трагедии, и соответствующей правовой оценке их действий», — уточняется в сообщении.

Фото СУ СКР по Ростовской области