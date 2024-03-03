Вчера, 2 марта, в Ростовской области во время пожара в частном доме пострадала 14-летняя девочка, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре на улице Красноярской города Батайска поступило на пульт дежурного около девяти часов утра. На место выехали девять сотрудников МЧС и две спецмашины. Огонь успел распространиться на площади трех квадратных метров, возгорание было ликвидировано уже в 09.25.

Благодаря оперативным действиям пожарных удалось спасти двух человек – женщину, которая от госпитализации отказалась. И 14-летнюю девочку, которая была доставлена в больницу с отравлением угарным газом и ожогами кистей рук. Причина происшествия устанавливается.

Фото ГУ МЧС по Ростовской области