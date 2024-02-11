В Азовском районе Ростовской области введен карантин по бешенству

Причиной стала собака с признаками бешенства, обнаруженная местными жителями в хуторе Рогожкино.

Информация о введении на полгода карантина на территории хутора появилась в региональных СМИ.

Собаку со странным поведением жители хутора заметили в одном из дворов. На место вызвали ветеринаров, которые диагностировали у животного бешенство. Вокруг домовладения установили карантинную зону.

В связи с введением ограничительных мероприятий в хутор запрещено ввозить и вывозить животных, охотиться, проводить ярмарки и продавать домашний скот.

Посещать карантинную зону могут только ликвидаторы эпизоотического очага.

В январе 2024 года карантин по бешенству был введен на территории Константиновского района Ростовской области. В хуторе Кременском жители также обнаружили собаку, больную бешенством.

Фото из архива «Таганрогской правды»