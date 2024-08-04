В Азовском районе на волю выпустили 70 фазанов

В Ростовской области выпустили в естественную среду обитания еще 70 фазанов, сообщает региональный Минприроды.

Птиц отпустили специалисты федерального центра по изучению и воспроизводству охотничьих ресурсов. Теперь фазаны будут жить и выводит потомство на территории Азовского района.

Основная цель расселения фазанов в естественную среду обитания – воспроизводство популяции и сохранение биоразнообразия региона.

«Выпуск животных в естественную среду обитания — один из важнейших пунктов охотхозяйственных соглашений, исполнение которых контролирует министерство природных ресурсов и экологии области», — пишет источник.

Фото donland.ru (из архива)