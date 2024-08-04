Главная » #Экология

В Азовском районе на волю выпустили 70 фазанов

На чтение 1 мин Просмотров 15 Опубликовано

В Ростовской области выпустили в естественную среду обитания еще 70 фазанов, сообщает региональный Минприроды.

#Экология

Птиц отпустили специалисты федерального центра по изучению и воспроизводству охотничьих ресурсов. Теперь фазаны будут жить и выводит потомство на территории Азовского района.

Основная цель расселения фазанов в естественную среду обитания – воспроизводство популяции и сохранение биоразнообразия региона.

«Выпуск животных в естественную среду обитания — один из важнейших пунктов охотхозяйственных соглашений, исполнение которых контролирует министерство природных ресурсов и экологии области», — пишет источник.

Фото donland.ru (из архива)

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости Ростовская область фазаны экология
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru