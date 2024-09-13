В Азове водитель автомобиля «не заметил» мопед

В ДТП пострадали двое человек.
Авария с двумя пострадавшими случилась сегодня утром, около 8 часов, на улице Степана Разина, 5 в городе Азове.
46-летний водитель автомобиля автомобилем «Хёндэ Солярис», по предварительным данным, при выполнении поворота налево не предоставил преимущества в движении мопеду VMC и допустил с ним столкновение, сообщает ГИБДД по Ростовской области
В результате ДТП 34-летний водитель мопеда, а также его 32-летний пассажир, получили травмы и были доставлены в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Фото: ГИБДД по РО
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