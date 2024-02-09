ГДК Таганрога планируют открыть после ремонта нынешним летом

В Таганроге открытие Городского дома культуры планируется в июле-августе нынешнего года. В декабре был завершён выборочный капитальный ремонт здания. Познакомиться с его результатами и обсудить перспективы работы учреждения решила постоянная комиссия городской Думы по делам молодёжи, образованию, науке и культуре, которая провела на объекте выездное заседание.

В заседании приняли участие председатель городской Думы – глава города Таганрога Инна Титаренко, заместитель председателя городской Думы Валерий Селиванов, председатель Контрольно-счётной палаты Таганрога Ольга Субботина, начальник городского управления культуры Елена Шелухина, представители СМИ и общественности.

Общая стоимость проведённых работ составила 86,6 млн рублей. Средства выделялись из областного бюджета на условиях софинансирования с городским бюджетом, причём под льготный для Таганрога 1%: городской Думой в бюджете-2023 для этого было предусмотрено 866,1 тыс. рублей.

При ремонте ГДК, как пояснила его директор Наталья Шорохова, выполнен комплекс общестроительных работ на всех этажах. Обновлены полы, стены, потолки и лестницы, установлено 45 металлопластиковых окон и 58 дверей. Смонтировано оборудование сцены, включая современные подъёмные механизмы и фермы для осветительных приборов.

В здании заменена система отопления протяженностью 920 метров с установкой 98 новых радиаторов. Заменена электропроводка, установлены новые светильники и аварийное освещение. Смонтированы системы вентиляции и кондиционирования, видеонаблюдения, дымоудаления, пожарной сигнализации и пожарного водопровода.

Во время ремонта на объекте осуществлялись авторский надзор и строительный контроль. Все работы проводились с использованием современных материалов и оборудования. В итоге здание 1962 года постройки приобрело новый вид и новое содержание.

Для завершения ремонта и возобновления работы ГДК требуется приобрести и установить световое и звуковое оборудование, мебель, оборудование для гардероба общей стоимостью около 30 млн рублей. В настоящее время этот вопрос прорабатывается. Необходимое софинансирование в местном бюджете 2024 года уже заложено городской Думой.

При положительном решении вопроса работы по монтажу оборудования и мебели займут несколько месяцев, и открытие ГДК будет планироваться в июле-августе 2024 года. До этого ремонт одного из ведущих учреждений культуры Таганрога останется на контроле городской Думы.

Источник и фото dumataganroga.ru