В августе начнут ремонт дороги на Николаевском шоссе Таганрога

В Таганроге рабочие завершили фрезерование дорожного покрытия на улице Адмирала Крюйса на участке между Биржевым спуском и улицей Социалистической, сообщал глава городской администрации Андрей Фатеев.

Сейчас там ведется подготовка к следующим этапам работы. А в середине августа в рамках нацпроекта начнется ремонт дороги на Николаевском шоссе (на участке от Северо-Западного Шоссе до дома № 7/8 по Николаевскому шоссе). В начале сентября подрядчик приступит и к ремонту улицы Циолковского (между ул. Калинина и ул.Циолковского,53/1).

Напомним, что в нынешнем году в рамках нацпроекта уже отремонтировано четыре участка дорожной сети. В 27-м переулке (между улицами Кузнечной и Энергетической) дорога прошла экспертизу. На улицах Театральной (на участке от дома №36 по ул. Театральная до Калужского проезда), Щаденко (между ул. Бабушкина и Привокзальная площадь) и Маршала Жукова (между переулками 1-м и 17-м Новыми) пока идет приемка выполненных работ.

Ранее мы рассказали, что 29 июля в Таганроге ограничили движение на Бакинском мосту.

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