29 июля в Таганроге будет ограничено движение на Бакинском мосту, сообщаем МКУ «Благоустройство».

Специалисты организации планирует приступить к ремонтным работам автодороги на Бакинском мосту. На время проведения ремонта движение автотранспорта будет ограничено по полосам.

«Во избежание пробок выбирайте альтернативные маршруты движения», — предупреждает МКУ «Благоустройство».

Фото tagancity.ru