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29 июля в Таганроге ограничат движение на Бакинском мосту

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29 июля в Таганроге будет ограничено движение на Бакинском мосту, сообщаем МКУ «Благоустройство».

Город

Специалисты организации планирует приступить к  ремонтным работам автодороги на Бакинском мосту. На время проведения ремонта движение автотранспорта будет ограничено по полосам.

«Во избежание пробок выбирайте альтернативные маршруты движения», — предупреждает МКУ «Благоустройство».

Фото tagancity.ru

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Таганрогская правда
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