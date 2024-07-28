29 июля в Таганроге будет ограничено движение на Бакинском мосту, сообщаем МКУ «Благоустройство».
Специалисты организации планирует приступить к ремонтным работам автодороги на Бакинском мосту. На время проведения ремонта движение автотранспорта будет ограничено по полосам.
«Во избежание пробок выбирайте альтернативные маршруты движения», — предупреждает МКУ «Благоустройство».
Фото tagancity.ru
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