В Ростовской области с 3 августа на маршруте Ростов – Азов назначаются два дополнительных пригородных поезда. Курсировать они будут по субботам и воскресеньям, сообщает официальный сайт СКЖД.

Дополнительная электричка из донской столицы в утренние часы будет отправляться с вокзала Ростов–Пригородный в 07.19. В пути предусмотрены остановки на остановочных платформах Заречная, 1352 км, Электродепо, Батайск, ОП 3 км, Стройдеталь, ОП 8 км, Весна (12 км), Кулешовский, ОП 21 км, ОП 23 км, Красногоровка. Прибытие на станцию Азов в 08.26.

Из Азова электропоезд будет отправляться в 08.40 и прибывать на Ростов–Пригородный в 09.44.

Как сообщили в СКЖД, после введения дополнительных рейсов на маршруте Ростов – Азов будут курсировать семь пар пригородных поездов.

Ранее мы рассказали, что к месту ДТП с пассажирским поездом направили донских медиков.

Фото Минтранс РО