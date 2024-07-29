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К месту ДТП с пассажирским поездом направили донских медиков

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29 июля под Волгоградом на железнодорожном переезде в Котельниково сошел с рельсов поезд  Казань – Адлер. Во время аварии пострадали люди. Как сообщил в своем телеграм-канале донской губернатор Василий Голубев, из Ростовской области к месту происшествия направлена бригада хирургов и реаниматологов.

Новости Ростовской области

Также подготовлены места для приема пострадавших в БСМП Волгодонска и Центральной районной больнице Дубовского района.

По предварительной информации, водитель автомобиля «Камаз» на запрещающий сигнал светофора выехал на железнодорожный переезд, в результате чего произошел сход восьми вагонов поезда, в котором находилось около 800 пассажиров. Как сообщает пресс-служба РЖД, в результате ДТП госпитализированы 30 человек, в том числе 12 детей. Также среди пострадавших, которые попали в больницу, – помощник машиниста, 2 проводника-студотрядовца и водитель автомобиля. Около 100 человек с ушибами и ссадинами получили медицинскую помощь на месте.

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 263 УК РФ — «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта».

Иллюстрация скрин видео телеграм-канала Волгоград №1

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новости поезд происшествия Ростовская область
Таганрогская правда
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