В Ростовскую область в августе было ввезено более 126 тонн импортного табачного сырья, сообщает региональный Россельхознадзор.

«Табачное сырье, происхождением Бангладеш, Бразилия, Малави, Танзания и Венгрии ввезено на территорию региона из Латвии и Бельгии автомобильным транспортом», — уточнили в ведомстве.

Продукция ввезена на территорию региона в соответствии с нормами действующего законодательства в области обеспечения карантина растений и сейчас выпущена в обращение.

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