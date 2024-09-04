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В акции «Книгообмен в Таганроге» участвовали более сотни горожан

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В Таганроге подвели итоги акции, которая проходила 1 сентября на двух площадках – во Дворце молодежи и на улице Петровской у центрального входа в Чеховскую библиотеку.

#Экология

Организаторами акции «Книгообмен в Таганроге» выступили  представители АНО «Первый взгляд» совместно с членами молодежного правительства города Таганрога X созыва и волонтерами РДДМ «Движение первых».

В течение 8 часов было собрано более 300 кг макулатуры и обменено более 350 книг. Участникам акции помогали 15 волонтеров организаций-партнёров.

Книголюбы могли обменять свои чистые и целые книги на книги фонда книгообмена 1:1. Непригодные для чтения  или совсем тонкие издания можно было обменять как макулатуру из расчета 5 кг на одну книгу.

«Не можем не отметить возрастающий с каждой выездной акцией интерес горожан к книгообмену. Следующая выездная акция планируется в октябре», — сообщили организаторы.

Кстати, мероприятие проходило в рамках реализации социального проекта «Программа экологизации города Таганрога», поддержанного городской администрацией.

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Фото ВК АНО «Первый взгляд»

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Таганрогская правда
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