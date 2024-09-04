Донских журналистов ждут на конкурсе «СМИротворец – 2024»

Федеральное агентство по делам национальностей совместно с Гильдией межэтнической журналистики проводит ХVI Всероссийский конкурс средств массовой информации «СМИротворец» на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений.

Конкурс рассчитан на участие журналистов федеральных, региональных, национально-культурных и этнических СМИ и проводится в шести номинациях: «Телевидение», «Печать», «Интернет», -«ЭТНОзвук» (материалы в звуковых форматах, размещенные на разных платформах), «Детские и молодежные СМИ», «Семейные традиции народов России» (материалы, которые посвящены Году семьи и/или рассказывают о традиционных семейных ценностях и традициях многонационального народа РФ). Работы студентов профильных факультетов вузов рассматриваются в рамках специальной номинации «Поколение мультимедиа». А работы авторов и объединений, размещенные в социальных сетях и на различных интернет-платформах, не являющихся СМИ, рассматриваются в специальной номинации «Блоги».

К рассмотрению до 1 октября принимаются работы, которые были опубликованы (вышли в эфир) в СМИ, размещены в сообществах социальных сетей, видеохостингах и специальных платформах в период с 1 августа 2023 до 1 августа 2024 годов.

СМИ имеет право заявить на конкурс в каждой номинации не более 3-х отдельных материалов. Для цикловых материалов и постоянных рубрик — не более трех циклов/рубрик и до трех работ в каждом цикле/рубрике.

Материалы на конкурс предоставляются через специальную форму на официальном сайте с заполнением всех обязательных полей, в том числе с приложением заверенной печатью и подписью руководителя СМИ и отсканированной анкеты участника (анкету необходимо загрузить в графу «Авторские права») или по электронной почте konkurs@nazaccent.ru

Победители конкурса приглашаются в Москву для участия в семинарах-тренингах и торжественной церемонии. Они награждаются памятными призами от организаторов конкурса и подарками от партнеров.

Подробная информация, положение и условия участия – на сайте «Национальный акцент».

Фото concours.nazaccent.ru