Судно на подводных крыльях планируют запустить между Таганрогом и станицей Романовской. Об этом 30 октября во время заседания донского правительства сообщил глава регионального Минтранса Виталий Кушнарев.

По его словам, весной 2025 года в регион будет поставлено судно «Метеор 120Р», рассчитанное на 120 мест.

«Эксплуатировать его планируется в границах от порта Таганрог до станицы Романовской, с перспективой организации перевозок пассажиров до города Калач-на-Дону Волгоградской области», — отметил он.

Напомним, что сейчас в Ростовской области перевозки выполняют два пассажирских судна «Валдай 45Р» на подводных крыльях в двух направлениях: Ростов-на-Дону – Азов и Ростов-на-Дону – Семикаракорск. Также прорабатывается вопрос возможности захода судов в станицы Старочеркасскую, Пухляковскую и Романовскую.

Как сообщает официальный портал донского правительства, в 2026 году планируется поставка еще двух судов – «Валдай 45Р» и «Метеор 120Р». А в 2027 году — двух судов на подводных крыльях морского класса «Метеор М». Их планируется использовать на морских линиях с городами Мариуполь, Керчь, Анапа, Ялта. Запуск маршрута Ростов – Мариуполь в дальнейшем может стать альтернативой автомобильному и железнодорожному сообщениям между регионами.

Ранее мы рассказали, что в Ростовской области «Валдаи» за полгода перевезли 17 тысяч пассажиров.

Фото donland.ru