В нынешнем году в Таганроге в рамках нацпроекта отремонтируют две дороги. Работы будут вестись в переулке Смирновском – между улицами Ломакина и Фрунзе, а также на Комсомольском спуске. Об этом сообщили в администрации города.

Благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в минувшем году в нашем городе привели в порядок более 12 км дорог. На эти цели было выделено 137 562,2 тысячи рублей. Всего с 2019 года было отремонтировано 60 дорог.

В 2025 году реализация целей и задач нацпроекта «Безопасные качественные дороги» продолжится благодаря национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

Ранее мы рассказали, что в Таганроге скоро изменятся некоторые маршруты городского транспорта.

Фото tagancity.ru