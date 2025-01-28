В Таганроге результаты проведенного обследования пассажиропотока утвердят в первой декаде февраля, после чего изменятся некоторые маршруты городского транспорта.

Как сообщила глава города Светлана Камбулова, сейчас специалисты собирают и обобщают полученную информацию.

«После подписания документа ряд маршрутов будет изменен, в том числе проблемный маршрут № 30», — отметила она.

Больше всего жалоб от жителей поступало на работу маршрутов №№ 2 и 60, на которые автобусы практически не выходили. Уже сейчас внесены некоторые коррективы, подвижной состав появился на линиях.

Кстати, с 20 января изменилась схема движения маршрута № 60: начальная точка — парк 300-летия Таганрога на улице С. Шило, затем по 16-му переулку до улицы Чехова (остановка у ТРЦ «Мармелад»), после чего по 10-му переулку до улицы Александровской и далее по привычной схеме.

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Фото Анатолия Ивашова (из архива)