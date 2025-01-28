Главная » Новости Таганрога

В Таганроге скоро изменятся некоторые маршруты городского транспорта

На чтение 1 мин Просмотров 100 Опубликовано

В Таганроге результаты проведенного обследования пассажиропотока утвердят в первой декаде февраля, после чего изменятся некоторые маршруты городского транспорта.

Новости Таганрога

Как сообщила глава города Светлана Камбулова, сейчас специалисты собирают и обобщают полученную информацию.

«После подписания документа ряд маршрутов будет изменен, в том числе проблемный маршрут № 30», — отметила она.

Больше всего жалоб от жителей поступало на работу маршрутов №№ 2 и 60, на которые автобусы практически не выходили. Уже сейчас внесены некоторые коррективы, подвижной состав появился на линиях.

Кстати, с 20 января изменилась схема движения маршрута № 60: начальная точка — парк 300-летия Таганрога на улице С. Шило, затем по 16-му переулку до улицы Чехова (остановка у ТРЦ «Мармелад»), после чего по 10-му переулку до улицы Александровской и далее по привычной схеме.

Читайте также: Глава города рассказала о вариантах решения транспортных проблем Таганрога.  

Фото Анатолия Ивашова (из архива)

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

маршруты новости пассажиропоток Таганрог транспорт
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru