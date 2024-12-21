В 2025 году для многодетных семей Дона будут действовать новые меры соцподдержки

В Ростовской области на программу стимулирования рождаемости и поддержки многодетных семей в 2025 году заложат 16 млрд рублей.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь подписал постановление о продлении региональной программы повышения рождаемости до 2027 года. Программа предусматривает новые меры соцподдержки.

«В следующем году предусмотрена 50-процентная компенсация стоимости обучения одного из детей многодетной семьи в ссузах и вузах, выплата в размере 300 тыс. руб. при рождении третьего или последующего ребенка в молодой семье. Дополнительные меры поддержки будут внесены в областной закон», — написал Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Отметим, что темы поддержки семей и повышения рождаемости стали одними из ключевых, поднятых Президентом РФ во время прямой линии.

«Владимир Путин подчеркнул, что для регионов с коэффициентом рождаемости меньше 1,41% создается отдельная программа поддержки. В Ростовской области этот коэффициент» — 1,27%, — уточнил глава региона.

В Ростовской области для поддержки многодетных семей и повышения рождаемости, помимо уже существующих мероприятий, со следующего года начнет действовать региональная программа «Многодетная семья». На новые меры соцподдержки на ближайшие три года предусмотрено почти 2 млрд рублей.

По программе, кроме компенсации за обучение и выплаты в 300 тыс. руб., запланировано создание пунктов проката предметов первой необходимости для новорожденных — для многодетных, студенческих, молодых семей, одиноких родителей. В женских консультациях появятся службы, обеспечивающие подготовку семьи к рождению ребенка и патронаж, сообщается на портале донского правительства.

Кроме того, в Ростовской области продолжат практику заключения социальных контрактов. На их финансирование из бюджетов будет направляться от 1,4 до 1,5 млрд рублей ежегодно.

Напомним, на стимулирование рождаемости и поддержку многодетности в Ростовской области в 2024 году направлено 14,6 млрд рублей. В 2025 году на эти цели предполагается выделить 16 млрд рублей.

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