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В 2024 году заходы туристических судов в Таганрог увеличатся более чем два раза

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На заседании рабочей группы комплексного развития города обсуждалось развитие Азовского побережья.

Новости Таганрога

В Таганроге под руководством первого заместителя председателя Совета Федерации Андрея Яцкина прошло заседание федеральной рабочей группы по вопросам комплексного развития города. Исполнительную власть региона представлял первый заместитель губернатора Александр Скрябин. Также присутствовали представители федеральных и региональных министерств и ведомств.

Обсуждались вопросы развития туристического потенциала Таганрога и создание необходимой для этого инфраструктуры, в том числе на побережье Азовского моря. Также шла речь о начале навигации пассажирского водного транспорта с заходами в город.

Как было заявлено, в 2024 году количество судозаходов в Таганрог увеличится более чем в два раза по сравнению с прошлым годом. А в дополнение к уже классическим видам туризма перспективными для Таганрога были определены студенческий и паломнический туризм.

Таганрог благодаря его местоположению и истории является исключительно подходящим местом для создания туристического центра, привлекательного не только для наших граждан, но и для иностранных туристов, считает Андрей Яцкин.

Первый вице-спикер СФ напомнил, что в Послании Президента РФ Федеральному Собранию четко обозначены цели по развитию туризма. Это рост внутреннего туристического потока в целом по стране до 140 млн человек в год, и как следствие – увеличение вдвое вклада туризма в ВВП России: до пяти процентов.

Что касается Таганрога, то постановлением правительства Ростовской области в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в городе «предстоит большая работа по формированию доступной и привлекательной среды для туристов – созданию и развитию пляжей, объектов кемпинг-размещения, гостиничных комплексов и другие мероприятия», говорится в сообщении правительства региона.

Фото: donland.ru

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Таганрогская правда
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