Узнать о прошлом Александровской площади Таганрога через историю пяти старинных особняков смогут участники пешеходной экскурсии 8 июля

Таганрогский художественный музей приглашает на исторические прогулки по городу каждую среду и субботу.

8 июля, в 10.00 в Таганроге пройдет пешеходная экскурсия «Любимой площади ладонь», посвященная линиям судьбы Александровской площади. Об этом сообщили в Таганрогском художественном музее.

Участникам расскажут о незримых связях между пятью старинными особняками, которые позволяют проследить историю этого места, пережившего множество событий. Особое внимание уделят установке памятника Александру I — одному из ключевых моментов в судьбе площади, что откроет интересные страницы истории города.

Билеты на экскурсию можно приобрести по программе «Пушкинская карта». В июле и августе прогулки проводятся каждую среду и субботу в 10.00. Сбор участников — по адресу: Александровская, 56, уточнили в музее.

Фото: ТХМ