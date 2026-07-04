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Узнать о прошлом Александровской площади Таганрога через историю пяти старинных особняков смогут участники пешеходной экскурсии 8 июля

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Таганрогский художественный музей приглашает на исторические прогулки по городу каждую среду и субботу.

Культура

8 июля, в 10.00 в Таганроге пройдет пешеходная экскурсия «Любимой площади ладонь», посвященная линиям судьбы Александровской площади. Об этом сообщили в Таганрогском художественном музее.

Участникам расскажут о незримых связях между пятью старинными особняками, которые позволяют проследить историю этого места, пережившего множество событий. Особое внимание уделят установке памятника Александру I — одному из ключевых моментов в судьбе площади, что откроет интересные страницы истории города.

Билеты на экскурсию можно приобрести по программе «Пушкинская карта». В июле и августе прогулки проводятся каждую среду и субботу в 10.00. Сбор участников — по адресу: Александровская, 56, уточнили в музее.

Фото: ТХМ

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Таганрогская правда

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