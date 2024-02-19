Сегодня, 19 февраля, жители Таганрога услышали громкие хлопки, похожие на взрывы. Об этом они пишут в соцсетях.

Хлопки раздались около 11 часов утра. Судя по комментариям, они были слышны в микрорайонах Русское поле, Простоквашино и в Военном городке. О громких хлопках также сообщают жители Ростова, Батайска, Азова, Неклиновского, Матвеево-Курганского и Мясниковского районов. Некоторые из них слышали один глухой звук, другие утверждают что «громыхнуло дважды».

Как пояснили в пресс-центре Ростовской области, по данным диспетчерских служб экстренного реагирования происшествий в регионе не зафиксировано.

По данным военных, ПВО не работало, — уточнили в ведомстве.

Остается предполагать, что причиной громких хлопков стал переход самолета на сверхзвуковую скорость. Напомним, что в Ростовской области ПВО последний раз срабатывало 16 февраля.

Фото Евгения Бутылина (из архива)