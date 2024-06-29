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На трассе М-4 «Дон» грузовик врезался в пассажирский автобус

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Ночью 29 июня на трассе в Ростовской области произошла серьезная авария, во время которой столкнулись пассажирский автобус и грузовик, пострадали пассажиры. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Новости Ростовской области

Авария случилась на 980 км трассы  М-4 «Дон» в Красносулинском районе. Столкнулись грузовик и автобус, следующий из Геленджика в Волгоград. В результате ДТП двум пассажирам оказана помощь на месте, ещё одна девушка госпитализирована с травмой ноги.

На месте происшествия сотрудники МЧС России стабилизировали транспортные средства и провели смыв топлива. Все пассажиры автобуса отправлены резервным транспортом к месту следования.

Ранее мы сообщали, что на Дону в страшной аварии насмерть разбились два водителя.

Фото и видео ГУ МЧС по Ростовской области

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ДТП новости происшествия Ростовская область
Таганрогская правда
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