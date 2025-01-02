Утром на трассе М-4 «Дон» насмерть сбили пешехода

2 января в Ростовской области на трассе М-4 «Дон» 31-летний пешеход погиб под колесами автомобиля. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в 4.30 утра на 1016 км автодороги М-4 «Дон». Водитель автомобиля (марка машины не уточняется) сбил пешехода, который от полученных травм скончался на месте аварии.

«По факту аварии сотрудники полиции проводят проверку. Обстоятельства ДТП устанавливаются», — пишет источник.

Ранее мы рассказали, что в Ростовской области при столкновении с «Газелью» погиб пассажир иномарки.

Фото Госавтоинспекции РО