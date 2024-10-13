Утром большой пожар произошел в промзоне Новочеркасска

13 октября в Ростовской области был потушен крупный пожар, который мог усилиться из-за хранящихся в одном из производственных помещений газовых баллонов. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре в производственных помещениях на улице Флерова в Новочеркасске поступило на пульт дежурного в 05.10. На место выезжали 42 сотрудника МЧС и 13 спецмашин. Им удалось локализовать огонь на площади 1350 квадратных метров, не допустив распространения огня на соседние помещения.

«Последствия возгорания могли быть масштабнее: в помещении находились 5 газовых баллонов, которые огнеборцы успели охладить и вынести», — пишет источник.

Пожар удалось полностью ликвидировать в восемь часов утра. Причина происшествия устанавливается.

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Фото и видео ГУ МЧС по РО