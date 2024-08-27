Утром 28 августа россияне смогут увидеть парад планет

28 августа россияне смогут увидеть на утреннем небе парад планет, где вместе с Луной появятся Меркурий, Марс, Юпитер, Уран, Нептун и Сатурн, сообщает пресс-служба Московского планетария.

Все планеты будут находиться по одну сторону от Солнца в секторе около 160 градусов.

«При ясной погоде все шесть планет, кроме Нептуна и Урана, можно будет наблюдать невооруженным глазом. Хотя Меркурий будет отыскать достаточно сложно – его видимость составляет менее часа, он располагается очень низко у горизонта и теряется в ярких солнечных лучах. А чтобы увидеть Нептун и Уран потребуется телескоп или мощный бинокль», — пишет источник.

Кстати, увидеть планеты можно будет уже сегодня после девяти часов вечера. Первыми взойдут Сатурн и Нептун (виден в телескоп), а после полуночи из-за горизонта появятся Уран (виден в телескоп), Юпитер, Марс и Луна. Меркурий взойдет на рассвете после 4.15 и будет виден невооруженным глазом совсем недолго. А вблизи юго-западного горизонта (намного правее) можно увидеть Нептун (в телескоп).

Следующий большой парад планет произойдет 28 февраля 2025 года.

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