Ущерб жителей загоревшегося после атаки БПЛА дома в Чалтыре оценит специальная комиссия

Областные власти заявили, что решение о размере компенсационных выплат будет принято по итогам ее работы.

Последствия на земле после массированной атаки вражеских беспилотников минувшей ночью в Ростовской области, оценит специальная муниципальная комиссия, которая уже приступила к работе. Об этом сообщила в пресс-службе областного правительства.

Напомним, сегодня, 10 января, силы и средства ПВО на Дону отразили нападение порядка 16 БПЛА. В результате пострадали несколько строений, в том числе возник пожар в частном доме в селе Чалтырь, который был ликвидирован к утру 10 января.

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