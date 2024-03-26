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Уроженка Таганрога Виктория Ченгаева и ее 12-летний сын погибли во время теракта в «Крокусе»

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Имена погибших обнародовали в новом списке МЧС России.

#В стране

В обновленном списке погибших в «Крокус Сити Холле» — 120 имен. Это уже установленные личности, они опознаны по результатам судебно-медицинской экспертизы. В Минздраве РФ уточнили, что списки будут дополняться.

В числе погибших — уроженка  Таганрога Виктория Ченгаева и ее 12-летний сын Артемий. О гибели матери и брата на страницах в соцсетях также сообщила дочь Виктории Ангелина. О судьбе отчима детей, который тоже был на концерте в Красногорске, сведений нет.

В списках погибших числятся также жительница Волгодонска Анна Макарская и ее сестра Татьяна.

Всего в результате теракта 22 марта, по данным Следственного комитета России, погибли 139 человек, в том числе трое детей. Пострадали 182 человека. 

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Таганрогская правда
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