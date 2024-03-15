Уроженец Таганрога Федор Добронравов отменил все выступления до конца года

Пауза в карьере актера связана с необходимостью восстановления после операции.

Уроженец Таганрога, народный артист России Федор Добронравов отменил все свои спектакли и выступления как минимум до конца 2024 года. Об этом говорится в сообщении на страничке продюсерского центра актера (ПЦ «Федор Добронравов»).

«Человеческому организму свойственно изнашиваться под воздействием разных факторов. При этом выполнение нашей трудовой обязанности в театральной сфере требуют абсолютного определенного максимального уровня физических и психологических возможностей, которые мы пока не можем подкрепить. Но сейчас вынуждены взять паузу до конца 2024 года, чтобы восстановить силы окончательно», — сказано в сообщении.

В продюсерском центре актера «до конца были уверены, что наша встреча с вами состоится очень скоро, но …увы». И попросили зрителей «с пониманием отнестись к данной новости и немного подождать».

Федор Добронравов родился 11 сентября 1961 года в Таганроге. В апреле 2022 года во время посещения родного города актер встретился с труппой Таганрогского камерного театра и навестил своего первого театрального педагога Нонну Малыгину.

Фото Таганрогского Камерного театра.