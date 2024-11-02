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Шквалистый ветер и непогода в Таганроге продлятся до 6 ноября

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В Ростовской области и в Таганроге неблагоприятные погодные условия сохранятся до 6 ноября. Об этом сообщает Северо-Кавказское управления по гидрометеорологии.

#Погода

Согласно прогнозам усилится ветер: юго-западный с переходом на северо-западный. Днём 4 ноября с порывы могут достигать 15-20 м/с, далее ветер будет усиливаться и сохранится до конца суток 5 ноября с порывами до 23-28 м/с. Днём и до конца суток 4 ноября, ночью 5 ноября ожидается ветровой нагон воды в Таганрогском заливе.

Будьте внимательны, соблюдайте все правила безопасности. В экстренных случаях звоните по телефону 112.

Фото Сергея Плишенко

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Таганрогская правда
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