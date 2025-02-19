Управляющая компания из Таганрога задолжала за электричество 2,6 млн рублей

Всего по решению суда управляющие компании Ростовской области должны выплатить гарантирующему поставщику 13 млн рублей, сообщает «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

Энергетики продолжают активную работу по взысканию задолженности с управляющих организаций региона. Только за первый месяц 2025 года были отсужены и находятся в исполнительном производстве 13,4 млн рублей. Эти средства подлежат принудительному взысканию судебными приставами.

«Среди крупнейших должников, в отношении которых в том числе ведется исполнительное производство, ООО «УК «Мир» из Ростова-на-Дону с долгом в 3,1 млн рублей; ООО «Уютный мир» из Таганрога с долгом в 2,6 млн рублей; ООО УК «Белокалитвинская» с долгом в 2,5 млн рублей», — сообщает пресс-служба компании.

Кроме того, иски к исполнителям коммунальных услуг на 17,2 млн рублей в настоящее время находятся на рассмотрении в суде.

Помимо исковой работы, в отношении управляющих компаний-должников также проводятся проверки с привлечением правоохранительных органов и Государственной жилищной инспекции.

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