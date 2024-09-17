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Упало дерево: в Ростовской области ребенок получил травмы на детской площадке

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Следственные органы инициировали проверку по факту травмирования 3-летнего мальчика на детской площадке в Батайске.

Новости Ростовской области

Установлено, что 16 сентября на детской площадке, расположенной в одном из микрорайонов Батайска, обрушилось дерево. В результате инцидента 3-летний ребенок получил ушиб мягких тканей и ссадины. Мальчику оказана медицинская помощь.

«Следственным отделом по Батайску СУ СКР по Ростовской области по факту травмирования ребенка возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ «Халатность», — сообщает пресс-служба Следкома по региону.

В данный момент следователем проведен осмотр места происшествия,  выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее мы рассказывали, что в Ростовской области разыскивают водителя мотоцикла, ударившего ребенка-инвалида.

Фото: СУ СКР России по РО

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Таганрогская правда
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