Упало дерево: в Ростовской области ребенок получил травмы на детской площадке

Следственные органы инициировали проверку по факту травмирования 3-летнего мальчика на детской площадке в Батайске.

Установлено, что 16 сентября на детской площадке, расположенной в одном из микрорайонов Батайска, обрушилось дерево. В результате инцидента 3-летний ребенок получил ушиб мягких тканей и ссадины. Мальчику оказана медицинская помощь.

«Следственным отделом по Батайску СУ СКР по Ростовской области по факту травмирования ребенка возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ «Халатность», — сообщает пресс-служба Следкома по региону.

В данный момент следователем проведен осмотр места происшествия, выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

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Фото: СУ СКР России по РО