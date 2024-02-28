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Уникальные экспонаты из пластика можно увидеть на выставке в Таганроге

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В Южно-российском научно-культурном центре А.П. Чехова можно познакомиться с выставкой «Пластик. От сложного к простому». Уникальные предметы из запасников Таганрогского музея-заповедника экспонируются впервые.

Культура

Современному человеку представить себе мир без пластика очень сложно. С фарфоровой посудой и бронзовыми канделябрами далеко не убежишь — нужны пластиковые стаканчики и пластмассовый фонарик!

Жизнь стремительно ускорялась на рубеже XIX и XX столетий. Предметы из пластмассы, завоевав мир, постепенно стали историей, попали в запасники музея-заповедника и впервые представлены в экспозиции нашей выставки. Приглашаем вас в путешествие: от рога, кости, дерева, металла к лёгкому хитрому пластику, — рассказали в музее.

Посетители выставки узнают, кто стал «отцом» русского пластика, кто изобрёл паркезин, бакелит и карболит, как пластмасса повлияла на образ жизни и поведение человека. Безусловно, кто-то увидит предметы своего детства и юности; а кто-то впервые — стационарный телефон и сможет с ним можно сфотографироваться в отдельно отведённой для этого фотозоне.

В рамках выставки проводится культурно-просветительская программа «Не рог, не кость, не камень, не дерево и не металл, а лёгкий, хитрый пластик!» для групп и семей по предварительной заявке по телефонам: 8 (8634) 61-14-66, 8-999-692-04-53. Адрес: ул. Октябрьская, 9.

Посещение экспозиции доступно по Пушкинской карте.

Фото Таганрогского музея-заповедника

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Таганрогская правда
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