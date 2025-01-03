В Таганроге до 19 января продолжает работу выставка «Сокровища Деда Мороза в музее Дурова». Напомним, что в экспозиции представлено свыше тысячи елочных игрушек из частной коллекции Светланы Гунько и фондов Таганрогского музея-заповедника.

Светлана Юрьевна Гунько – наша землячка, родилась и выросла в Таганроге. Сейчас живет в Карачаево-Черкесской Республике, работает в расположенной в Нижнем Архызе специальной астрофизической лаборатории Российской академии наук. Коллекционированием елочных игрушек Светлана Юрьевна занимается уже более 20 лет.

Почти каждая игрушка – истинное произведение декоративно-прикладного искусства. Есть среди них уникальные, выполненные по индивидуальному заказу в единственном экземпляре.

Наряду с елочными игрушками представлены разнообразные елочные украшения, а также исторические фотографии, книги, открытки, создающие фон для представленных игрушек, объединенных отдельными темами. Свое место на выставке нашли и карнавальные маски, и костюмы, причем как новогодние маскарадные, так и цирковые.

Символично, что среди представленных в музейных витринах любимых сюжетов и героев – цирковые артисты, в особенности – клоуны и разнообразные дрессированные животные. В СССР цирк из балагана превратился в настоящее и во всех отношениях высокое искусство. Анатолий Анатольевич Дуров, талантливый клоун и гениальный дрессировщик, сыграл в этом выдающуюся роль.

Застекленные шкафы и стенды с разнообразнейшими елочными игрушками заняли все пять экспозиционных музейных залов. Осмотр экспозиции идет по кругу: посетители словно движутся по цирковому манежу. В первом стенде представлены елочные игрушки самого Анатолия Анатольевича Дурова и его современников: эти экспонаты – из фондохранилища Таганрогского музея-заповедника. А завершает экспозицию авторская работа Ирины Артемьевой, изготовленная ею в этом году в единственном экземпляре по заказу Таганрогского музея-заповедника. Это – «Артист цирка А.А. Дуров». Ирина Артемьева – однофамилица Дмитрия Артемьева, живет в Сыктывкаре, она — лучший мастер елочных игрушек в Республике Коми, а познакомила однофамильцев Светлана Гунько.

Будущих посетителей выставки «Сокровища Деда Мороза в музее Дурова» ждет множество интересных открытий и знакомств. Выставка продолжит работу в здании музея в переулке Антона Глушко, 44 до 19 января (ежедневно, кроме 9 и 13 января), с 10-00 до 18-00 (касса открыта до 17-00).

Ранее мы рассказали, что Таганрогский художественный музей приглашает на Рождественский праздник.

Владимир Прозоровский, фото автора