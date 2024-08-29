День освобождения Таганрога отметят локально в учреждениях культуры

Массовых мероприятий, посвященных 81-й годовщине освобождения Таганрога от немецко-фашистских захватчиков, не будет.

30 августа в Таганроге пройдет порядка 20 патриотических программ, концертов, акций, видеопоказов. Однако, в связи с действующим запретом на проведение массовых мероприятий, большинство из них состоятся на закрытых площадках учреждений культуры.

С 9 утра начнутся локальные церемонии возложения цветов к памятникам и воинским захоронениям. Во дворе Молодежного центра в 10 утра состоится конкурс рисунков на асфальте «Под мирным небом».

На площадке перед ГДК в течение дня можно будет слушать радиоконцерт — прозвучат песни военных лет. В арт-пространстве «Таганрогский трамвай» городского парка покажут видеоролики о героях Великой Отечественной войны, в честь которых названы улицы Таганрога.

Праздничные программы и патриотические акции состоятся в учреждениях дополнительного образования, дворцах культуры, музеях.

С 16 часов у парка имени М. Горького активисты будут раздавать жителям и гостям города репринтное издание газеты «Таганрогская правда» от 2 сентября 1943 года.

С полной программой мероприятий можно познакомиться здесь.

Фото Анатолия Ивашова (из архива)